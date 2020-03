Se amplía la revisión a obras morenovallistas por parte de la ASE

Jorge Barrientos

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, informó la ampliación a 45 obras ejecutadas durante los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) cobradas con facturas falsas y que podrían representar un quebranto por 757 millones de pesos.

Romero Serrano, dijo que los proyectos de infraestructura que se sumaron al proceso de auditoría fueron realizados por el Comité Administración Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y el Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE).

“Ampliamos el espectro de revisión a 45 obras, no solamente 17, las cuales se encuentran en un proceso muy minucioso de revisión sobre todo las que fueron llevadas a cabo por el CAPCEE y también algunas llevadas a cabo por el CEASPUE en los años 2017 y 2018 (…) Hay 24 empresas que no encontramos que ordené la inspección ocular y que tenemos evidencia fotográfica que no aparecen. Son temas relacionados con facturas falsas”.

Subrayó que en lo que va de este proceso se tienen detectadas 24 empresas fantasma que presuntamente fueron responsables de la construcción de inmuebles pero que en una revisión ocular se comprobó que no existen en el domicilio fiscal reportado.