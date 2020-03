Las marchas, último llamado de la sociedad

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Las marchas o manifestaciones, son la última medida o estrategia legal que le queda a la sociedad para que escuchen y atiendan sus demandas, el paso siguiente será otra cosa.

Con las marchas los sectores sociales hacen uso de su libertad de manifestación y expresión para exigir a las autoridades tome en cuenta sus demandas y proceda a tomar las medidas necesarias.

Aunque los problemas de hoy son muchos, los grupos salen hoy a las calles para denunciar inseguridad, violencia, delitos diarios, y exigir que la autoridad implemente acciones para resolver este problema.

Esto fue lo que pidieron los más de 50 mil jóvenes universitarios en su marcha ordenada y ejemplar del pasado 5 de marzo, es lo que expresaron las mujeres en su paro nacional el 9 de marzo.

La sociedad poblana y nacional puede enfrentar todos los problemas, desempleo, pobreza, altos costos de productos y servicios, cascada de impuestos, bajos salarios, falta de oportunidades educativa, escasez de agua, contaminación ambiental, etc., pero lo que no están dispuestos a tolerar es la inseguridad, los robos, asaltos, homicidios y feminicidios, eso es lo que la ha llevado a tomar las calles para manifestarse.

La inseguridad, por tanto, se convierte en el problema número uno, en la mayor inquietud de los ciudadanos, trabajadores y empresarios de todos los niveles, consideran que todo pueden soportar menos estar inseguros, menos estar en manos de la delincuencia.

Estas manifestaciones masivas son ya el último llamado de los sectores al gobierno, le dicen, entre tus facultades y compromisos está brindar seguridad a los ciudadanos, te pedimos y exigimos que apliques las medidas necesarias para combatir la delincuencia.

Si este derecho, si esta medida legal de la sociedad no funciona, si Puebla y el país siguen en manos de la delincuencia, el siguiente paso de la sociedad ya no será tomando las calles para manifestarse, sino las armas para defenderse.

Sí, el siguiente paso, de no haber respuesta, será la toma directa de las armas, la integración de los grupos de autodefensa como ya ocurrió en algunos estados como Michoacán, Chiapas y otros.

La toma de las armas por los grupos sociales sólo será cuando vean la incapacidad de las autoridades que teniendo los grupos policíacos, las armas, equipos, los recursos y la infraestructura, no puedan y sean superados por la delincuencia, entonces dirá la sociedad, como tú gobierno no puedes, entro yo a defenderme como pueda.

Sería una medida extrema que el pueblo haga lo que le corresponde al gobierno, sin embargo, puede suceder, ya ha sucedido en otros estados.

Puebla es ya uno de los estados del país con más hechos violentos, con más feminicidios y desapariciones de personas, todo el poder del gobierno no ha sido suficiente para contener esta ola de violencia.

La sociedad, los sectores, están manifestándose, si no son escuchados, si la inseguridad sigue el siguiente paso es la autodefensa organizada, no hay de otra.

Hemos dicho que la solución de fondo al problema de la inseguridad es el cambio de modelo y de sistema, en este sistema capitalista seguirán al diferencias sociales, la pobreza de muchos y la riqueza de grupos, se requiere un sistema más equilibrado, más justo, mientras esto no suceda no habrá paz, no puede haber paz entre tanta desigualdad e injusticia.

Por ahora el gobierno en sus tres niveles no debe esperar que lo rebasen y que sea la sociedad organizada la que tome sus propias medidas, si esto sucede será la ley de la selva, sálvese quien pueda y como pueda.