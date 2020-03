La IBA presenta su histórico informe sobre intimidación y acoso sexual

La IBA

La International Bar Association o IBA publica por primera vez en español su histórico informe sobre intimidación y acoso sexual. El informe ¿Nosotros también? La intimidación y el acoso sexual en las profesiones jurídicas ( Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession).

Publicado originalmente en mayo de 2019, el informe analiza los hallazgos de la encuesta más extensa jamás realizada sobre estos temas, que fue impulsada por la IBA. La difusión en español del informe forma parte de la campaña global de la IBA para aumentar la concienciación sobre la intimidación y el acoso sexual en el entorno laboral jurídico y difundir diez recomendaciones para abordar este problema.

El presidente de la IBA, Horacio Bernardes Neto, sócio de Motta Fernandes Advogados em São Paulo, Brasil, comentó: «Es profundamente vergonzoso que en nuestra profesión, basada en los más elevados estándares éticos, abunden tales conductas negativas en el lugar de trabajo. Los colegios de abogados, las asociaciones jurídicas y los bufetes deben dar ejemplo y denunciar las conductas inaceptables. La IBA está trabajando para garantizar que se priorice la erradicación de la intimidación y el acoso sexual. Debemos trabajar por un cambio positivo».

Los resultados obtenidos de los participantes en la encuesta, realizada por la Unidad de Política Legal e Investigación de la IBA en colaboración con la empresa de consultoría Acritas, incluyen:

una de cada dos mujeres y uno de cada tres hombres han sufrido intimidación en el lugar de trabajo; una de cada tres mujeres y uno de cada 14 hombres han sido acosados sexualmente; en el 57 % de los casos de intimidación, los incidentes no se denunciaron, y la cifra asciende al 75 % para los episodios de acoso sexual; y hay un notable impacto negativo: el 65 % de las personas que sufrieron intimidación dejaron o pensaron dejar su lugar de trabajo a consecuencia de esta.

Las recomendaciones presentadas por la IBA para impulsar el desarrollo de soluciones que aborden urgentemente la intimidación y el acoso sexual en el lugar de trabajo se centran en: aumentar la concienciación sobre estos temas; implementar y revisar políticas y normativas; promover la importancia de una mejor formación; potenciar el diálogo y la asunción de responsabilidad en toda la profesión; potenciar el diálogo intraprofesional y el intercambio de buenas prácticas; desarrollar modelos de denuncia flexibles; y mantener el impulso para alcanzar un cambio genuino.

La Secretaria-General de la IBA, Almudena Arpón de Mendívil, que se encargará de la clausura del evento de Madrid, señaló: «La intimidación y el acoso sexual no tienen cabida en nuestra sociedad.Desde su publicación, este informe ha sido decisivo para concienciar y promover una responsabilidad colectiva dentro de la profesión jurídica a fin de atajar estas cuestiones perjudiciales. Trabajaré conjuntamente con toda la profesión para que este informe contribuya significativamente a que los países hispanohablantes puedan combatir la intimidación y el acoso sexual».

