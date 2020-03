Avala el PRI al nuevo Secretario de Seguridad Pública

Hipólito Contreras

Nosotros aspiramos a que le vaya bien a Puebla, si bien es cierto le estamos dando un voto de confianza al nuevo Secretario de Seguridad Pública, lo hacemos en el marco de la necesidad que hay de no politizar lo que creemos que debe ser una eficiente tarea de gobierno en el ámbito más sensible, estos cambios en el gobierno obedecen a que no se han presentado los resultados, afirmó Américo Zúñiga, delegado nacional del PRI en Puebla.

Como priistas, comentó, aspiramos a que haya seguridad en las calles, en los municipios de Puebla, por eso creemos que deben hacer adecuadamente su trabajo, acaba de ser nombrado el secretario, lo hizo con toda libertad el gobernador, será la opinión pública y los medios los que califiquen sus trabajo y trayectoria, vamos a exigir a partir de ahora que haya resultados como lo exigimos en el pasado y vimos que no funcionó.