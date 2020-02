Transparencia no puede alterar gastos de regidores: Santisteban

María Arévalo

El Coordinador de Transparencia, Rodrigo Santisteban Maza, rechazó que desde su dependencia se esté alterando los gastos de viáticos de los regidores como lo denunció el G6, pues esta información es entregada por sala de Regidores.

En entrevista, dejó en claro que su dependencia no puede alterar la información que es entregada por la sala de Regidores, debido a que está prohibido por la ley, por ello se entregan facturas con fecha.

El funcionario municipal explicó que luego que los integrantes del G6 denunciaron anomalías en viajes que no habían realizado y gastos que tampoco llevaron a cabo se verificó con la sala de regidores con los documentos y se brindó validez que las facturas presentadas.

Señaló que la coordinación no tiene capacitar de “validar la validez” del contenido de la información, a lo que indicó que cuando expiden una factura no es el mismo día y en ocasiones no habrá coincidencia entre la fecha del viaje y de los gastos.