Acusa la Red Plural de Mujeres imposición de “un fiscal carnal” para la FGE

Jorge Barrientos

Integrantes de la Red Plural de Mujeres, exigieron al Congreso de Puebla condiciones de equidad para los aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE) por lo que exigieron a los diputados, no se elija a “un fiscal carnal”, por lo que acusaron que, al interior del legislativo, se están “cargando los dados” a favor de Gilberto Higuera Bernal para ratificarlo en el cargo.

A nombre de esta agrupación, Marina Cortés Torres, condenó que el Poder Legislativo haya convocado a un foro jurídico en el que solo invito a Higuera Bernal y excluyó a los aspirantes Maricela Pichón Acevedo y Guadalupe González Vargas.

Sentenció que, Higuera Bernal, debió haber renunciado o solicitado licencia al cargo mientras se desahogaba el proceso interno para elegir al nuevo responsable de perseguir los delitos cometidos en Puebla para que existiera piso parejo con todos los aspirantes.

“Es lamentable que se vaya llevar a cabo un foro tres días antes de elegir en la terna al fiscal y que el escenario esté únicamente montado para una persona, la pregunta sería porque carambas los diputados no invitaron a este foro, para empezar, a las organizaciones, por qué no invitaron como ponentes a mujeres como sea nuestro estado no hubiese mos mujeres preparadas para llevar a cabo los temas”.

Cortés Torres, dijo que esta es una muestra de la falta de imparcialidad en el Congreso e inclusión del género femenino además que se prender dar proyección al actual encargado de despacho A sólo dos días que se lleve a cabo la elección.