Director: Fátima no fue entregada a nadie; rechaza versión del gobierno de la CDMX

EXCELSIOR

Telesforo Flores de la Rosa, director del turno vespertino de la primaria Enrique Rebsamen, aseguró ayer que en ningún momento Fátima fue entregada a Giovanna, la mujer detenida junto con su pareja, ni a ninguna otra persona al salir del plantel el pasado 11 de febrero, cuando desapareció.

Ayer, al concluir la jornada escolar, el director aseguró a Excélsior que la menor salió de la escuela sin que nadie la recogiera.

Esta versión es opuesta a lo declarado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ayer reiteró que eran falsas las versiones de que la menor salió sola a la calle.

“Lo que es importante es que la niña nunca quedó sola en la escuela, como en algún momento pudo haberse pensado, que se abandonó a la niña afuera de la escuela y que una persona llegó y la sustrajo, si no que era una persona conocida de la niña quien la recogió”, dijo ayer Sheinbaum en conferencia.

Incluso el martes pasado, la jefa de Gobierno aseguró que había un video en el que se exhibía como Fátima fue entregada a una persona; sin embargo, ese material no se mostró.

“Ya me enseñó el video el director, entregaron a la niña dentro de los protocolos que están establecidos y se está haciendo toda la investigación administrativa como penal, si es que hubo una irregularidad en este caso”, dijo en su momento.

Flores de la Rosa dijo ayer en breve entrevista que nadie recogió a Fátima.

¿La niña se le entregó a alguien?

–No, no

¿A ninguna mujer?

–No, no, a ninguna.

¿Se dejó a la niña fuera del plantel?

–Así es.

¿Conoce a la señora Giovanna?

–No, tampoco.

¿Vio las imágenes?

-Sí, pero yo no me he dado tiempo por el trabajo que tengo ahorita. A mí no se me ha informado nada. Yo acabo de llegar con una entrevista con el administrador (federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México) nuevamente, y no hemos estado en eso”.

INICIÓ USO DE INE

Ayer, minutos antes de las 18:30 horas, padres de familia se formaron en filas y por grupo afuera de la primaria Enrique Rébsamen. Era el requisito para ingresar al plantel y que les entregaran de manera personal a sus hijos, mostrando identificación oficial.

“Es la primera vez que hace la entrega de los niños así. Mi hijo si está un poquito con miedo por lo que le pasó a Fátima, pero sí quiso venir a la escuela”, comentó María, madre de un niño de primero C.

Desde ayer, los padres de familia entran por grupo para recoger a sus hijos de la escuela Enrique Rébsamen / Fotos: Gerardo Jiménez

Al lado de la entrada principal todavía está el pequeño altar montado en memoria de la menor, donde los niños se paran y dejan cartas o algún tributo, como Fernanda, quien dejó una pulsera.

“Era mi mejor amiga, nos conocimos en el recreo; ella era de primero, yo voy en segundo, y le dejé una pulsera y una carta con un dibujo en la que le digo que esperábamos que estuviera en paz y que la extraño mucho porque era mi mejor amiga”, dijo la pequeña de anteojos antes de suspirar y retirarse con su mamá.