“Los Martes Ciudadanos son reales y dejan una gran satisfacción”, aseguran asistentes

Rosi A. G.

• La señora Liz Cedro Mota solicitó una silla de ruedas para poder mejorar su movilidad

• En esta Jornada de Atención Ciudadana, el mandatario y los secretarios participantes atendieron a más de 4 mil personas

“Los Martes Ciudadanos son reales y dejan una gran satisfacción porque el gobernador te atiende y te da respuesta”, expresó Liz Cedro Mota luego de recibir una silla de ruedas durante la Jornada de Atención Ciudadana que encabezó el titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta.

Con una sonrisa en el rostro por obtener la ayuda, la señora recordó que, por un accidente automovilístico, tuvo una fractura en la columna vertebral y perdió la sensibilidad en las piernas.

En este sentido, señaló que se acercó con el mandatario para solicitar la silla de ruedas, pues así, podrá mejorar su movilidad y ayudar a su familia de diversas maneras.

“Yo tuve un accidente automovilístico en el que tuve edema cerebral con hemorragia interna, cuatro costillas fracturadas con derrame de líquido y la columna vertebral rota que me dejó sin sensibilidad. Me dio una silla de ruedas y estoy muy agradecida porque dependo de esto”, expuso.

Liz Cedro dijo sentirse feliz por conversar con el gobernador, pues la escuchó detenidamente y la ayudó de manera inmediata, situación que no había visto en ninguna administración anterior.

“Esto es real, y te deja una gran satisfacción porque él te escucha y te da respuesta. Me voy satisfecha y feliz. Invitó a los poblanos a que acudan a los Martes Ciudadanos porque es real”, puntualizó.

“Al venir con el Gobernador, los poblanos tienen una solución a sus problemas”

María Dolores del Rayo Youshimatz Cholula, otra ciudadana a la que recibió el gobernador Barbosa Huerta en la edición número 29 del Martes Ciudadano, agradeció el apoyo y que este fuera rápido.

Relató que el 31 de enero fue despedida injustificadamente, y que el propietario de la empresa no quiso darle la liquidación correspondiente por los 12 años que laboró. En este sentido, expresó que se acercó con el mandatario, quien la canalizó a la Secretaría de Trabajo para que tenga asesoría y representación en el juicio laboral que emprenderá.

“Fui despedida injustificadamente el 31 de enero, no me quieren dar mi liquidación, no me dieron prestaciones durante los casi 12 años que estuve laborando. El patrón me dijo que no me iba a liquidar. Me acerqué al gobernador y agradezco que me canalizara con la Secretaría de Trabajo para que me representen en el juicio laboral”, indicó.

La señora oriunda de la ciudad de Puebla, coincidió en que los Martes Ciudadanos son reales y que el mandatario muestra empatía con los casos.

“Me parece una gran experiencia, una solución pronta, en donde cada poblano puede venir para exponer su situación. Son reales, van a obtener la solución a los problemas que ellos comenten con el señor Barbosa”.

En esta edición de la Jornada de Atención Ciudadana, el gobernador y los secretarios participantes atendieron a un total de 4 mil 45 personas, quienes en su mayoría solicitaron empleo, programas sociales y asesorías jurídicas.