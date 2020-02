Emilio Lozoya Thalmann VS Emilio Lozoya Austin…como el doctor Jekyll y Mr Hyde

Rossi A. G.

Como la histórica y popular novela de Robert Louis Stevenson “El Extraño Caso del doctor Jekyll y Mr Hyde, Emilio Lozoya Thalmann y su hijo, Emilio Lozoya Austin, no podrían ser más contrastantes, porque mientras uno pasó por el servicio público sin mayores cuestionamiento pese a haber sido colaborador del “innombrable” Carlos Salinas de Gortari, el otro está preso acusado de corrupción luego de las supuestas anomalías con su entonces protector, Enrique Peña.

Jorge Arroyo García fue delegado del Issste, contralor estatal, dirigente del Colegio de Economistas, del PRI estatal etc. Por lo mismo, conoció a Emilio Lozoya Thalmann y lo define como “un hombre bueno, honesto, humano”, que fue compañero en la UNAM del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y el ya fallecido ex regente del entonces DF, Manuel Camacho Solís.

Arroyo García abundó que Emilio Lozoya padre (ex director del Issste y ex titular de Energía en el sexenio salinista) se negó a plegarse a la flagrante corrupción del ex presidente, quien presuntamente 8 meses antes de que finalizara la administración le propuso hacer “negocios” con una empresa privada para obtener pingües ganancias. Pero el entonces secretario de la Sener se negó y, por ello, el “innombrable” le retiró la palabra, el apoyo político y no volvió a recibirlo.

Incluso, a raíz de los problemas y acusaciones alrededor de su vástago, Lozoya Thalmann ha padecido severos problemas de salud, incluyendo cardiacos: Arrestan a Emilio Lozoya en Málaga, España

LOS LOYOLA: EN OCASIONES, EL ORIGEN NO SE CONVIERTE EN EL DESTINO

Pese a la probidad de Lozoya padre, de quien la entonces directora de la Facultad de Economía de la UNAM y hoy senadora de Morena, Ifigenia Martínez, siempre se expresó en términos muy favorables, Emilio Lozoya Jr optó por corromperse junto al hoy villano favorito, Enrique Peña Nieto: EU investiga a Peña por presunto soborno en la compra de la empresa Fertinal

Además de corrupto, Lozoya Thalmann fue estúpido y un pésimo hijo por presuntamente mezclar a su propia madre, Gilda Margarita Austin – de quien Emilio Lozoya padre está divorciado desde hace varios años- en la maraña de suciedad que envolvió su gestión como director de Pemex: Suspenden, por ahora, captura de mamá de Lozoya

Así que, efectivamente, en ocasiones como ésta la honestidad, el buen juicio e inteligencia no se transmiten vía genética.

¿ES NETA?, ¿JOSÉ JUAN ESPINOSA UN PERSEGUIDO POLÍTICO?…JA JA JA

Firmado por la reportera Gabriela Hernández, la otrora prestigiada revista –en tiempos de don Julio Scherer- Proceso publicó en su más reciente edición una serie de entrevistas con varios detractores del gobernador Miguel Barbosa Huerta, como Abraham Quiroz y José Juan Espinosa Torres, conocido en los bajos mundos de la grilla como el “JJ”.

Fiel a su estilo de lloriquear y tratar de victimizarse, Espinosa Torres se dijo “el primer perseguido político” y, convenientemente, se olvidó de las distintas acusaciones de corrupción por su mal logrado gobierno en San Pedro Cholula: Comparece José Juan Espinosa ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente enriquecimiento ilícito

Miguel Barbosa no es un ángel y, sin duda, su gestión tampoco es perfecta. Pero pensar o creer que el JJ es un “perseguido político” genera hilaridad.

A la inexperta corresponsal de Proceso se le escapó indagar que lo que realmente le duele al “JJ” es haber dejado de ser el “favorito” del gobierno estatal en turno, como lo fue con “El Precioso” Mario Marín Torres, a quien convirtió en su padrino de bodas y con Rafael Moreno Valle Rosas, que consintió al “pobrecito” Espinosa Torres al hacerlo diputado local y después alcalde de San Pedro: Sanciona TEEP al JJ por violencia política de género