Su palabra es ley…y…¿entonces?

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Es un día normal. Salí de casa para acudir a una conferencia. Voy pensando sobre lo que escuché en las noticias de la radio…problemas de salud, educación, empleo, delincuencia por aquí, por allá, por acullá…qué cosas por Dios…El rotor de un helicóptero que vuela a baja altura, que ocasionalmente atisba la ciudad, me saca de pensar en la problemática que afrontamos en cualquier ciudad de un país como el nuestro. Pero ese “pajarito de acero”, que veo como se aleja en el horizonte, me llevar a soñar, despierto, a surcar los aires en un avión, presidencial, y yo lo piloteo…Y salgo del espacio de mi país. Me siento libre, satisfecho con mi vida. Ya vuelo, en el avión, presidencial, que gané con un “cachito” de la rifa, que me costó 500 pesos. Al pasar por un lugar que desconozco, del globo terráqueo, o quizá ya salí de nuestra galaxia, veo una gran columna humana, como la que vemos en los programas de televisión de lo que ocurre con países del continente americano. Le pongo piloto automático a la nave, porque tiene piloto automático, que baja a la altura que permite el aparatazo. Y observo que al frente va un hombre y tras de sí millones de hombres y mujeres que vitorean y agradecen a quién les libró de la monarquía que los sojuzgó durante siglos. En unas cuantas horas, creo que 8 o menos, 10, ya regresé al territorio de mi país. Me siento satisfecho, no por el aparato, que podré…¿podré? Usarlo el resto de mi vida, aunque no haya fines de semana largos. Mi satisfacción es debido a que mis 500 peluches sirvieron para pagar la deuda de ese avión y también servirá para comprar todo lo necesario para mantener un pueblo sano, lleno de vitalidad, con una mejor educación y así acabar con la delincuencia la inseguridad, el narcotráfico, con la pobreza que origina que los más pobres abandonen su terruño para ir en busca de un mejor destino…Seis millones de “cachitos” saldrán a la venta, el premio principal es el avión y se entregan otros 100 premios de 20 millones cada uno…todo ello llevará a la tierra prometida…se acabará la corrupción, la tiranía, estamos haciendo historia para llegar a lo mismo, así es, debemos creer, aunque no comprendamos…son los sentimientos de la Nación, guiados por una cartilla moral…

El mundo feliz que candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, -Morena- partido político que no lo es aún, resultó, como siempre ocurre en elecciones donde se ofrece todo y se cumple lo que le plazca al ganador, una decepción, faltaba más, a quienes depositaron voto y confianza y a los que no les dieron el visto bueno, a esperar el siguiente proceso para escuchar nuevas y viejas ofertas, ofrecimiento de un nuevo edén…El país enfrenta conflictos en varios frentes y cada Estado tiene los suyos por diversas circunstancias Puebla es uno de ellos…Resulta que la Empresa Arias Consultores, mensualmente realiza cada mes una encuesta nacional sobre la actuación de los 32 gobernadores: en el mes de enero pasado el peor fue el nuestro, Miguel Barbosa huerta, Morena, debajo de Cuauhtémoc Blanco Bravo de Morelos, del PES y el priísta Alfredo del Mazo Maza, de EdoMex. Los también priístas: Omar Fayad Meneses y Quirino Ordaz Coppel, de Hidalgo y Sinaloa, fueron los mejores, en ese orden.

Pero en el desempeño Miguel Barbosa Huerta fue desaprobado por el 74.7%, para el 19.7% su desempeño fue indiferente y sólo el 5.6% lo aprobó…En penúltimo sitio está el Cuau de Morelos con 82.9, 10.8 y 6.2%…en el sitio 30 está Alfredo del Mazo Maza con estos números 78.6, 10.7 y 10.7 por ciento…en el 29 aparece el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y antes el perredista que gobierna Michoacán, Silvano Aureoles Conejo…En la cima aparecen Omar Fayad y Quirino Ordaz, seguidos del panista Francisco García Cabeza de Vaca… A la pregunta “Crees que el gobernador inspira confianza” Cuauhtémoc es al que menos confianza le dan los morelenses, a Barbosa Huerta el 85.3% de los poblanos no le da su confianza…

Otra pregunta fue: Considera que ha mejorado la confianza de empresarios para invertir. El mandatario poblano apenas está arriba, otra vez, del ex futbolista Blanco Bravo, ya que el 82.7 dijo que no ha mejorado… El 78.15 de los encuestados en otra interrogante dijo que no ha mejorado la entrega de apoyos a personas de escasos recursos…En el combate a la corrupción el 91.8% dijo que no ha mejorado. Puebla ocupa el sitio 30 en este rubro.

En base a los resultados de la encuesta realizada por la empresa Arias Consultores, correspondiente al mes de enero, en los servicios de salud, obra pública estatal, economía y empleo, turismo, el gobernante poblano está en los últimos lugares. Para finalizar El 97.9 por ciento de los poblanos se siente inseguro de vivir en el estado… Qué hacer en esta Puebla de Zaragoza, de la Angelical ciudad, de la Puebla de la cuarta transformación. Habrá que buscar alguien o algo que nos diga hacia donde ir…pediremos peras al olmo?…

Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estuvo en Puebla y visitó el hospital de San Alejandro, severamente dañado el 19 de septiembre de 2017 con el terremoto que sacudió a gran parte del estado y anunció su demolición los próximos meses para construir el nuevo inmueble en este mismo terreno. Se dieron a conocer los muchos problemas que se han presentado para edificar el nuevo –problemas que son de otros gobiernos, que quede claro, eh- nada que ver con las nuevas autoridades, bien. Dijo que pronto se firmará un convenio, de tres etapas: dictamen, demolición y proyecto de construcción, con Sedena, pues el plan estará coordinado por los ingenieros militares. Zoé Robledo estuvo acompañado por el general Salvador Cervantes Loza, director de ingenieros militares de Sedena, para hacer una inspección de cada uno de los pisos…Así qué…en los próximos meses…Por qué no mejor tomar el ejemplo del gobierno chino que ha construido en solo 10 días el hospital Huoshenshan, para luchar contra el coronavirus, el cual ya ha abierto sus puertas. Dato cultural: El centro médico de Wuhan, bautizado en honor a un dios del fuego, cuenta con 1.000 camas y en él trabajarán unos 1.400 sanitarios. Y van por el segundo hospital, el Leishenshan, cuyo nombre significa la montaña del dios iluminado. Durante el recorrido en el inmueble acompañaron al director del IMSS, Jesús González Izquierdo delegado en Puebla, y los testigos de piedra y para las fotos: Rodrigo Abdala, delegado del Gobierno federal, el diputado Saúl Huerta y la senadora Nadia Navarro…Sólo hago una sugerencia que mucho agradecería la derechohabiencia que enfrenta muchos problemas desde septiembre de 2017…

Antonio Tenorio Adame, actualmente docente e investigador de Ciencias Políticas de la BUAP, Campus Tehuacán, durante su pieza oratoria en la ceremonia de conmemoración, del 103 aniversario de la Constitución refirió que el suelo poblano ha aportado mucho al pensamiento y obra constitucional, desde las raíces de la nación, pues fue la cuna del primer diputado mexicano, José Joaquín del Moral y Sarabia. Y continuó: En las aulas del Colegio de San Pedro estudió el tribuno más sobresaliente de la Cortes de Cádiz, José Miguel Guridi y Alcocer, acompañado de Miguel Ramos Arizpe, después abad de la Catedral, y Antonio Joaquín Pérez; todos legisladores ilustres a los que hay que añadir a Luis Cabrera, Pastor Rouaix, Froylan C. Manjarrez, y manera especial Gilberto Bosques, Vicente Lombardo Toledano, entre otros más. El político originario de Tehuacán dijo que este año la celebración reviste un acontecimiento especial, trascendente para los poblanos, recordó que 3 años después de ese acontecimiento, el 21 mayo de 1920, el Presidente Venustiano Carranza fue víctima de un atentado mortal en el caserío de la sierra norte de Puebla, en Tlaxcalantongo. Expuso que un siglo después, la Constitución, con más de 700 cambios, producto de aproximadamente 250 reformas, ha dejado de ser un referente, como dice Diego Valadés, aún para la misma Corte, que enmudece ante la impunidad con que los jueces eximen y ponen en libertad a los presuntos inculpados por delitos tan graves como el de tortura, como ha ocurrido en el caso Ayotzinapa…

Francisco Javier Carrasco Romero, es actualmente responsable de Documentación, Trámite y Protección de Mi Casa es Puebla -oficina que representa al Gobierno del estado de Puebla en Los Angeles, California, USA Pues bien. Nos informan que el licenciado en relaciones internacionales, por la BUAP, fue invitado por el Comité Organizador del V Foro Internacional de Oratoria, Pensamiento Martiano y Latinoamericano, “Trincheras de Ideas 2020”, a participar en el evento que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de mayo próximo, en la Universidad de Las Tunas, Cuba. Durante el certamen se presentarán ponencias, investigaciones e impartirán conferencias por reconocidos pedagogos y oradores latinoamericanos. Se podrá profundizar en el conocimiento de la obra martiana y de los próceres americanos; habrá premios a los proyectos asociados a la praxis de la oratoria entre infantes adolescentes y jóvenes. Carrasco Romero, quién tiene la especialidad en derechos humanos, asuntos migratorios y desarrollo sostenible, participó hace 4 años en la Ronda de Conferencias, donde solo participan quienes hayan recibido una invitación directa del Foro Latinoamericano de Oratoria y el Club de Oratoria José Martí, de Cuba. Esta ocasión se congregaron más de 60 participantes de al menos 10 países latinoamericanos en la Universidad de las Tunas, Cuba, en el evento que se desarrollará en 2 ramas, donde se hablarán y discutirán los temas más relevantes contemporáneos, como Migración, Contaminación del Medio Ambiente, Paz, Desarrollo Sostenible y Movimientos Sociales Internacionales…Suerte…Comprometidos con sus agremiados, la Federación de Trabajadores de Puebla y la CTM, encabezada por Leobardo Soto Martínez, lograron en negociaciones salariales y contractuales, un incremento de dos dígitos que beneficiará a miles de familias poblanas de trabajadores de empresas con capital Japonés y Alemán…En la 4a Reunión Plenaria los diputados del PES dieron la bienvenida y designaron al recién desempacado Fernando Manzanilla como nuevo Vicecoordinador de esa bancada en San Lázaro… Granjas Carroll de México –GCM-, como parte de su campaña “Frío en el Valle, Calor en tu Corazón”, a través de su Fundación y del área de Responsabilidad Social benefició a más de 4 mil 500 personas de todas las edades con la entrega de juguetes y cobijas en comunidades de Puebla y Veracruz que se localizan en una de las zonas mayormente afectada por el frío y heladas de temporada, por lo cual la Fundación GCM implementa la entrega de cobijas como medida de protección para la población en condiciones de riesgo…Hasta la próxima D.M…