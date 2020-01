Inauguran exposición “Instantes entre hilos” en el Museo Universitario Casa de los Muñecos

A través de 35 fotografías se muestran los tesoros del patrimonio tangible de México

“Instantes entre hilos”, exposición sobre la riqueza cultural de México plasmada en textiles mexicanos y desarrollada por el fotógrafo Edgar Olguín Quiroz en colaboración con la coleccionista Brenda Martínez, fue inaugurada por el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de la BUAP, José Carlos Bernal Suárez, en el Museo Universitario Casa de los Muñecos.

A través de 35 fotografías de Edgar Olguín y la colección de bordados de Brenda Martínez se vinculan diferentes disciplinas del arte para mostrar los tesoros del patrimonio tangible de México: atuendos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Guerrero, así como joyería artesanal de la Ciudad de México.

Tras agradecer a Edgar Olguín, creador visual, y a Brenda Martínez, profesora y coleccionista de textiles artesanales, por brindar la oportunidad de albergar su obra en el Museo Universitario Casa de los Muñecos, al inaugurar esta muestra, el vicerrector expresó: “la difusión del arte y la cultura es una actividad sustantiva para la BUAP y estamos convencidos que en ellos reside la identidad colectiva y las posibilidades de establecer vínculos que fortalecen la formación de los jóvenes y la relación de la institución con la sociedad”.

En su inauguración, el ballet, los textiles y la fotografía convergieron para deleitar al espectador con sus colores, formas y movimientos capturados en la lente de Olguín, quien además de fotógrafo es cineasta, con un sólido trabajo admirado en galerías y museos nacionales e internacionales, como el Soumaya o en Moka Gallery for Contemporary Fine Arts y The All Rise Gallery, ambas en Chicago, Illinois, EEUU.

La exposición “Instantes entre hilos” estará abierta en el Museo Universitario Casa de los Muñecos, del 29 de enero al 29 de febrero.