NFL rinde homenaje a Kobe Bryant en el Opening Night

Los dos equipos que disputarán el Super Bowl LIV, los Kansas City Chiefs por la Conferencia Americana y los San Francisco 49ers por la Nacional, llegaron el domingo a Miami, ciudad sede del Gran Juego, y el lunes se presentaron para el Opening Night.

La NFL abrió la noche de la gran semana con un homenaje a Kobe Bryant, el basquetbolista estadounidense, ex jugador de Los Angeles Lakers y cinco veces campeón de la NBA. Se guardó un momento de silencio antes de que se presentarán a los Chiefs.

El domingo, por la mañana en California, el mundo del deporte fue sacudido con la noticia de la muerte de Bryan, a los 41 años de edad. El campeón olímpico en dos ocasiones, fue víctima de un accidente de helicóptero, en el que también murió su hija de 13 años, Gianna Maria Bryant y la entrenadora de basquetbol de su hija –otras seis personas también fallecieron.

Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Chiefs y actual Jugador Más Valioso de la Liga, dijo sobre Kobe que fue un atleta que “impactó mi vida”.

El entrenador de Chiefs, Andy Reid, también tuvo palabras para Kobe: “algo muy triste. Una gran persona, lo conocí por Philadelphia y es muy triste por su familia”.

A moment of silence in honor of Kobe Bryant at #SBOpeningNight. pic.twitter.com/bPm3qJyNR8

— NFL (@NFL) January 28, 2020