Asociación civil pide la libertad de Miguel Ángel López Vega

Hipólito Contreras

Lo real es que utilizan la misma forma que el gobierno anterior, nos llaman a negociar y a la salida los aprehenden, eso no es ético, si abren un proceso de diálogo tienen que agotarlo, no creemos que sea la mejor manera de dar una señal de respeto a la disidencia, al que tiene una opinión distinta, por eso pedimos al libertad de Miguel López Vega, quien se ha opuesto a la contaminación en la zona de Juan C. Bonilla.

Miguel Ángel Rosas Vélez, del Comité para la libertad de los presos políticos, informó que Miguel López Vega fue detenido el 24 de enero luego de salir de una reunión de la Secretaría de Gobernación, él se ha opuesto a la contaminación del río Metlapanapa.

Estamos hablando, dijo, de un tema muy grave, el problema de la toxicidad de las aguas que piensan hacer desembocar en río, es un problema grave, es un delito de lesa humanidad el estar vertiendo elementos venenosos y que nos exponen a todos los seres humanos

Es muy grave lo que están cometiendo, señaló, muy grave el mecanismo que están haciendo para el diálogo, muy grave que a los inicios de este gobierno nos manden esas señales, en un momento determinado llegamos a pensar que hay íbamos a descansar como comité, nos quedaban sólo algunas cosas pendientes, ojalá y el gobierno y el congreso del estado nos mande una señal distinta, ojalá y no haya necesidad de que haya un comité como el de nosotros para estar pendiente de la libertad de los ciudadanos.

Por su parte Carolina González Barranco, afirmó que es muy importante el respeto hacia las comunidades y poblaciones, el deseo de la voluntad popular, sobre todo cuando está fundamentado en la salud pública, se trata de un derecho humano, ¿qué haría el gobernador si fuese un ciudadano de esta comunidad, ¿estaría de acuerdo con todo lo que se hace?, es preocupante sobre todo porque este gobierno se dice cercano a la población, preocupado por sus necesidades, atento al diálogo, recordemos las mesas de diálogo que hace el gobernador, ¿qué pasó ahí, qué falló?, estamos a la espera de que exista una rectificación y se pueda llegar a acuerdos y Miguel López Vega salga en libertad, él bajo ninguna circunstancia como

ningún ciudadano, por motivos de disidencia merece estar privado de su libertad