Denuncia empresa de servicio ejecutivo de taxi “Pronto” hostigamiento del delegado de la SMT de Teziutlán.

Jorge Barrientos

El Jefe de Relaciones Gubernamentales de la empresa dedicada al transporte ejecutivo, Raúl Rodrigo Pérez, acusó que la Secretaría de Movilidad y Transporte, impide realizar su labor de manera adecuada en el municipio de Teziutlán, lo que ha provocado que al menos diez personas pierdan su empleo.

Asimismo, comentó que dicha empresa cuenta con toda la infraestructura, capacidad y permisos legales que requiere para su operación. Asimismo, afirmó que, de acuerdo con la Ley del Transporte, todas las operaciones se encuentran permitidas y autorizadas por la SMT.

Dijo que en Teziutlán se han tenido altercados con los taxistas locales, quienes obstaculizan su trabajo e incluso son respaldados por la dependencia antes mencionada.

Acusó a Pedro García Aragón, quien es el delegado de la dependencia, quien alega que dicha plataforma no puede operar en el municipio, esto a pesar de que ya se cuenta con una solicitud que hasta el momento no ha sido respondida, motivo por el que, al proceder a solicitar dicho permiso al chofer, éste no pudo acreditar la autorización.

Aunado a esto dijo que están dispuestos a trabajar de la mano de la administración de Miguel Barbosa Huerta, siempre y cuando se les dé oportunidad para trabajar.

Precisó que Pronto opera en siete estados y Puebla es el único lugar donde se han enfrentado a conflictos con el gobierno estatal, por lo que se mostró en disposición de dialogar para saber qué sucede y porque sólo a ellos se les hace este bloqueo.