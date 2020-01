Regidores frenan la instalación de bolardos, pero no el retiro de los mismos

María Arévalo

Integrantes de Cabildo, aprobaron frenar la instalación de más bolardos, macetas y biciestacionamientos, sin embargo no lograron el retiro de las estructuras del Centro Histórico.

Más de 2 horas los regidores discutieron la instalación del mobiliario urbano, por lo que señalaron que lo único que han provocado es molestia entre los ciudadanos, pues se colocaron sin planeación.

En el uso de la palabra, Silvia Tanús Osorio, presentó un punto de acuerdo para el retiro de los bolardos, macetas y biciestacionamientos, pues no existió un análisis a fondo para la colocación de estas estructuras y consolidar la Zona 30.

“A mí no me da miedo que los que no están de acuerdo con los bolardos, nos critiquen y que los están de acuerdo, nos quieran llamar a algunos regidores asesinos, por lo que si se práctica la democracia, se debe actuar así”, enfatizó.

Con 15 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, se aprobó que la Secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, presenté el estudio en 20 días hábiles para que se determine si se retiran las estructuras del corazón de la ciudad y si continúan la instalación de las mismas.