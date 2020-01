Ya hay fecha para definir el futuro legal de Pablo Lyle

TvyNovelas

El próximo 15 de enero será el día en que Pablo Lyle conozca si la corte de Miami dictará sentencia a su favor o en contra, en el caso de homicidio involuntario que enfrenta tras la muerte de Ricardo Hernández, a quien golpeó en un pleito vial, tras lo cual, el adulto mayor perdiera la vida.

Los hechos sucedieron en marzo del 2019 en las calles de Miami, Florida, y desde entonces, el actor está sujeto a un juicio por los cargos de homicidio involuntario, proceso que enfrenta bajo arresto domiciliario. En distintos momentos, la defensa de Lyle ha tratado de alegar a su favor que esta acción fue en defensa propia, aunque el juez a cargo, lo ha desestimado.

Según el periódico Miami Herald, el histrión mexicano volvió a presentar, el 30 de diciembre pasado, el mismo testimonio, aduciendo que no tuvo otra opción que golpear a Hernández, quien habría comenzado el conflicto de manera verbal en contra de él y su familia.

“Vi a este hombre atacando nuestro coche con mis hijos dentro. En realidad, estaba tratando de evitar que mis hijos murieron o resultaron heridos. Podría haber conseguido un arma o podría haber usado su coche como un arma”, externó Pablo durante una de las audiencias, que duró más de seis horas.

Sin embargo, la fiscal Rachel Morales-Gellis debatió de nueva cuenta su versión, de acuerdo a los medios de comunicación locales, asegurando que la violencia del protagonista de ‘Mirreyes vs. Godínez” en contra de sexagenario de origen cubano, no estaban justificados, dado que este no estaba armado ni representaba una mayor amenaza para Lyle ni para quienes viajaban con él en la camioneta implicada en el conflicto.

De nueva cuenta, el juez no admitió desestimar el testimonio de homicidio involuntario que los abogados de Pablo Lyle han promovido, buscando de cualquier manera, ampararlo bajo la ley de defensa personal.

Así que esperaremos hasta la primera mitad de este mes, para conocer el destino legal del galán de telenovelas, quien además de su libertad, ha perdido distintos compromisos y oportunidades laborales, a poco menos de un año del incidente.