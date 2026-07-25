Realizan rally por la inclusión en San Pedro Cholula

Desde Puebla
*25 de julio de 2026. San Pedro Cholula, Pue.-* Con el respaldo del Sistema DIF Estatal, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado y el Congreso del Estado, se llevó a cabo en San Pedro Cholula el Rally por la Inclusión, iniciativa impulsada por la regidora de Igualdad Sustantiva, Liz Minto.
Personal del ayuntamiento y sus familias participaron en diversas dinámicas orientadas a fomentar la empatía hacia las personas con discapacidad, con el propósito de fortalecer la inclusión, la igualdad y la sensibilización social.
Durante la actividad, Liz Minto agradeció el respaldo de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández.
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