Familiares de personas desaparecidas tapizan la FGE con boletines de búsqueda

Erika Méndez
Familiares de personas desaparecidas tapizaron la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y diverso mobiliario urbano con boletines de búsqueda.
La actividad fue encabezada por integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos, quienes indicaron que el objetivo es continuar la lucha contra el olvido.
María Luisa Núñez, madre buscadora, indicó que aunque la FGE reporta localizados en el 80% de los casos, no se trata de víctimas de delito, sino de ausencias voluntarias.
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