Asaltan negocio de pintura en San Lorenzo Teotipilco

Desde Puebla
Policía municipal interceptó vehículo vinculado con asalto a negocio de pinturas, mantiene fuerte movilización en San Lorenzo Teotipilco
Un fuerte despliegue de seguridad se mantiene en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, donde la policía municipal realiza operativo en un establecimiento.
De acuerdo con información preliminar, la movilización se originó luego del asalto a sucursal de pinturas sobre Adolfo López Mateos.
El vehículo presuntamente vinculado con el hecho ya fue interceptado y continúan las acciones para ubicar y detener a los involucrados.
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