¡Poblanos tragones y sedentarios!, confirma la secretaría de Salud federal

- En Puebla identifican diariamente 59 personas con obesidad
Erika Méndez
En Puebla, en promedio diariamente son identificadas 59 personas con obesidad, de acuerdo a la secretaría de Salud federal.
La dependencia detalló que solo entre enero y junio del año en curso ingresaron al hospital 10 mil 794 personas con dicho padecimiento.
Las más afectadas son las mujeres, quienes concentran el 64% de los casos, con 6 mil 939, mientras que los hombres suman 3 mil 855, que representan el 36%
A nivel nacional suman 441 mil 411 diagnosticados con obesidad, 159 mil 94 hombres y 282 mil 317 mujeres.
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