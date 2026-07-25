¡Poblanos tragones y sedentarios!, confirma la secretaría de Salud federal

En Puebla identifican diariamente 59 personas con obesidad

Erika Méndez

En Puebla, en promedio diariamente son identificadas 59 personas con obesidad, de acuerdo a la secretaría de Salud federal.

La dependencia detalló que solo entre enero y junio del año en curso ingresaron al hospital 10 mil 794 personas con dicho padecimiento.

Las más afectadas son las mujeres, quienes concentran el 64% de los casos, con 6 mil 939, mientras que los hombres suman 3 mil 855, que representan el 36%

A nivel nacional suman 441 mil 411 diagnosticados con obesidad, 159 mil 94 hombres y 282 mil 317 mujeres.