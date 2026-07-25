Carlos Slim compra el centro comercial Paseo San Francisco en el Centro Histórico de Puebla

Proceso

PUEBLA, Pue., (apro).- El empresario Carlos Slim adquirió el centro comercial Paseo San Francisco, ubicado en el Centro Histórico de Puebla, el cual pretende intervenir para convertirlo en un complejo de uso mixto con áreas para negocios y para viviendas.

Según han informado medios locales, Slim, quien tiene una relación de parentesco político con el alcalde morenista de Puebla, José Chedraui, compró el paseo comercial que está asentado en terrenos históricos pues en la época prehispánica había allí un estanque llamado “de los Pescaditos”, considerado un lugar sagrado y de ofrendas al agua.

Luego, durante la colonia y los primeros años del México independiente se convirtió en un lugar de paseo y, a principios del Siglo XX, se instaló en esa zona la fábrica textil La Violeta así como la curtiduría La Piel del Tigre. Además, a un costado están los vestigios de lo que fue el convento Franciscano que se construyó en 1535.

Aunque la maqueta del proyecto se dará a conocer hasta el mes de septiembre, desde ahora circula la versión de que el empresario pretende edificar en ese lugar un centro mixto del mismo estilo que Plaza Carso de la Ciudad de México.

Los locatarios del Centro Comercial Paseo San Francisco han informado a la prensa local que desde abril fueron advertidos que ya no se les renovaría los contratos de renta, por lo que han ido desocupando la plaza a medida que esto ha ido ocurriendo.

También en el lugar operaba otro centro comercial llamado del Coleccionista, así como las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ya han ido desalojando el lugar. En la mima área se encuentra el Centro de Convenciones de Puebla y opera un hotel boutique, que seguirían sin alteración.

De acuerdo a las versiones extraoficiales, Slim compró el centro comercial en 1,500 millones de pesos a la empresa propietaria llamada Comercial Paseo San Francisco, S.A. de C.V., que fue fundada en 2006 y que en 2018 está administrada por un fideicomiso creado por Banca Mifel.

Los mismos informes divulgados en la prensa local señalan que una cantidad similar seria invertida en intervenir esa plaza, aunque hasta ahora se desconoce si ya existe autorización del parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).