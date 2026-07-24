 
Entidad Slider Principal

¡Lleno total con Yuri en la Feria de Atlixco! 

By Roberto Desachy / 24 julio, 2026

Desde Puebla

En un espectáculo increíble de principio a fin, Yuri conquistó el escenario con todos los éxitos que han marcado generaciones.

Miles de asistentes corearon cada canción, convirtiendo la noche en una auténtica celebración llena de emoción, recuerdos y una energía incomparable.

You may also like

Categorías