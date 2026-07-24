¡Lleno total con Yuri en la Feria de Atlixco! 

Desde Puebla
En un espectáculo increíble de principio a fin, Yuri conquistó el escenario con todos los éxitos que han marcado generaciones.
Miles de asistentes corearon cada canción, convirtiendo la noche en una auténtica celebración llena de emoción, recuerdos y una energía incomparable.
You may also like
-
Una semana ha durado el incendio en relleno de Acatlán de Osorio
-
Realizan más de 140 acciones de alumbrado público en San Pedro Cholula durante la última semana
-
¡Prepárate!: Viernes caluroso, soleado y sin lluvia en Puebla capital
-
Un asalto más en Huauchinango; esta vez en gasolinera
-
Hartos de la inseguridad, vecinos de Huaquechula quemaron tres patrullas