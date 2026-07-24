Una semana ha durado el incendio en relleno de Acatlán de Osorio

Erika Méndez
Este viernes, se cumple una semana del incendio en el relleno sanitario de Acatlán de Osorio.
Continúa activo, debido a reactivaciones del viento.
La coordinación estatal de Protección Civil informó este 24 de julio sobre los avances, reporta un 85% de control y 75% de liquidación.
El trabajo se realiza con maquinaria estatal y municipal para la remoción de material combustible.
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