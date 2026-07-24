 
Inseguridad Slider Principal

Dejan restos humanos dentro de costal en la mixteca poblana

By Roberto Desachy / 24 julio, 2026

Sadit González

Macabro hallazgo en la mixteca poblana: Dejaron restos humanos dentro de un costal.

Durante la mañana de este viernes, sobre la calle Libertad, en colonia la Paz, comunidad Atencingo, municipio Chietla.

Llamada al 911 reportó un costal blanco con sangre.

 

You may also like

Categorías