Dejan restos humanos dentro de costal en la mixteca poblana

Sadit González
Macabro hallazgo en la mixteca poblana: Dejaron restos humanos dentro de un costal.
Durante la mañana de este viernes, sobre la calle Libertad, en colonia la Paz, comunidad Atencingo, municipio Chietla.
Llamada al 911 reportó un costal blanco con sangre.
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