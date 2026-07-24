¡Habrá Universidad de la Salud en Tecamachalco!: Armenta

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se comprometió a construir un plantel de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) en Tecamachalco.
Durante una gira de trabajo, indicó que autorizará que se lleve a cabo el proyecto.
El mandatario expresó que Tecamachalco albergará el quinto plantel, pues se trata de una obra humana en favor de los jóvenes.
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