¡Habrá Universidad de la Salud en Tecamachalco!: Armenta

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se comprometió a construir un plantel de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) en Tecamachalco.

Durante una gira de trabajo, indicó que autorizará que se lleve a cabo el proyecto.

El mandatario expresó que Tecamachalco albergará el quinto plantel, pues se trata de una obra humana en favor de los jóvenes.