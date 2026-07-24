Instala gobierno del estado Comité Técnico para impulsar polos de desarrollo

-El fideicomiso articulará acciones para fortalecer la inversión, la tecnología, la sostenibilidad y la economía circular.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. — El Gobierno del Estado fortalece su estrategia industrial con la instalación del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, así como del Polo de Economía Circular para el Bienestar. El objetivo central es convertir estas plataformas en herramientas clave para atraer inversiones e impulsar la innovación en la entidad.

La administración estatal, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, consolidó esta ruta mediante el establecimiento formal de dicho órgano colegiado. Esta iniciativa se alinea con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con las políticas nacionales que vinculan el crecimiento económico con la responsabilidad socioambiental. En el marco de la instalación del Comité, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que estos polos cuentan con condiciones óptimas para albergar proyectos industriales en predios de al menos 20 hectáreas con uso de suelo industrial, además de concesiones operativas de hasta 25 años, prorrogables.

El titular de la SEDETRA señaló que este modelo incorpora incentivos orientados a elevar la competitividad y captar nuevos proyectos. Entre los beneficios destacan la deducción inmediata del cien por ciento en activos fijos nuevos, un estímulo adicional del veinticinco por ciento en gastos de capacitación e innovación vinculados con la Educación Dual y certificaciones de proveeduría, así como un crédito fiscal del cien por ciento en el pago de derechos por uso de bienes federales durante la fase de construcción de infraestructura.

Chedraui explicó que el fideicomiso articulará una visión de progreso con riqueza comunitaria, al contemplar predios en comodato gratuito para instituciones públicas de investigación y educación, además de reportes trimestrales sobre las aportaciones destinadas a la descontaminación. Durante el encuentro, el Comité Técnico aprobó por unanimidad su calendario de sesiones ordinarias para septiembre y diciembre de 2026, y designó a la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santa María, como secretaria ejecutiva.

En el presidium participaron la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Daniela Stephanie Pérez Calderón; el coordinador general Jurídico, Rubén Alberto Curiel Tejeda, en representación del secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes; el subsecretario de Ingeniería de Proyectos, Osvaldo Cano Chico, en representación del secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos; la subsecretaria de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética, María de la Cruz Martínez Portugal, en representación de la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, María de los Ángeles Ballesteros García; el director general del Fideicomiso Público Banco Estatal de Tierra, Francisco Ramos Montaño; el director general del Organismo Público Descentralizado Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, José Antonio Silva Hernández; el consejero Jurídico, Raúl Pineda Zepeda; y la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santa María.

Asimismo, asistieron la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Eloína Barrientos Sánchez, como suplente; la directora general Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Karla Nhayari López Laguna; la directora general Administrativa, María Concepción Caraza Alemán; la coordinadora general de Órganos Internos de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Adriana Pérez Vélez; y el titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Francisco Roberto González Peruyero. Con este acto, la entidad da un paso firme para consolidar proyectos que entrelacen inversión, ciencia, sustentabilidad y prosperidad para las familias poblanas.