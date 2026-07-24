Estadio Cuauhtémoc, listo para el Campeonato Sub-20

María Huerta

De cara al arranque del Campeonato Sub-20 de Concacaf, el estadio Cuauhtémoc luce ya listo para recibir a las selecciones participantes.

Elementos de la policía estatal resguardan la zona como parte de las medidas de seguridad, mientras en el estacionamiento las banderas de los países presentes dan la bienvenida a lo que promete ser una fiesta futbolística de talla internacional.

El campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 comienza este viernes.

12 selecciones nacionales competirán por el título regional y la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 FIFA 2027 y juegos olímpicos Verano 2028.

El Campeonato Sub-20 2026 se llevará a cabo en tres sedes de México:

• Estadio Banorte, en Ciudad de México

• Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, México

• Estadio Universitario BUAP, en Puebla, México

Los partidos de la fase de grupos se disputarán en los estadios Universitario BUAP y el Cuauhtémoc, mientras los cuartos de final se celebrarán exclusivamente en el Estadio Banorte.

La fase de grupos está programada para desarrollarse desde el viernes 24 de julio hasta el sábado 1 de agosto.

Al finalizar la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada grupo, junto con los dos mejores terceros clasificados, avanzarán a la fase de eliminación directa.

Los cuartos de final están programados el 4 y 5 de agosto; posteriormente se jugarán las semifinales el 7 de agosto y la final el 9 de agosto.