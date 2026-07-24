¡Otro asesinado en Chietla; esta vez dejaron sus restos en bolsas!

Desde Puebla
La jornada de este viernes continúa marcada por hechos violentos en Chietla, mixteca poblana.
La tarde de este día fue localizada una bolsa con presuntos restos humanos, ahora en la colonia Morelos.
Policías municipal, estatal y demás corporaciones de seguridad ya se encuentran en el lugar, establecieron un perímetro de seguridad, para resguardar la escena e impedir el paso de vehículos y peatones.
Este nuevo hallazgo ocurre horas después de que fuera localizado el cuerpo de una persona desmembrada al interior de un costal en la colonia La Paz.
You may also like
-
Dejan restos humanos dentro de costal en la mixteca poblana
-
La ONU condenó el asesinato del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca: van seis homicidios de comunicadores en lo que va del año
-
México queda igual en aranceles de EU, aclara Claudia Sheinbaum
-
Un asalto más en Huauchinango; esta vez en gasolinera
-
Hartos de la inseguridad, vecinos de Huaquechula quemaron tres patrullas