¡Otro asesinado en Chietla; esta vez dejaron sus restos en bolsas!

Desde Puebla

La jornada de este viernes continúa marcada por hechos violentos en Chietla, mixteca poblana.

La tarde de este día fue localizada una bolsa con presuntos restos humanos, ahora en la colonia Morelos.

Policías municipal, estatal y demás corporaciones de seguridad ya se encuentran en el lugar, establecieron un perímetro de seguridad, para resguardar la escena e impedir el paso de vehículos y peatones.

Este nuevo hallazgo ocurre horas después de que fuera localizado el cuerpo de una persona desmembrada al interior de un costal en la colonia La Paz.