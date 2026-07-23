Video: Reconoce Sheinbaum a Puebla por programa para que migrantes inviertan en el estado

Erika Méndez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al gobierno de Puebla por el programa, para que migrantes en Estados Unidos inviertan en el estado.

En conferencia de prensa, dijo que por Puebla muchos paisanos viven en Nueva York.

Una cantidad importante son empresarios en Estados Unidos busca invertir en el estado, debido al vínculo cultural y económico.

Indicó que este programa se ha realizado en diferentes gestiones, también se aplica en otras entidades.