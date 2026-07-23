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Balearon anexo en San Baltazar Campeche, en Puebla capital

By Roberto Desachy / 23 julio, 2026

Desde Puebla

Tiraron al menos ocho balazos contra un anexo en San Baltazar Campeche, en Puebla capital.

Durante la mañana de este jueves, sobre avenida 25 de Noviembre.

No se reportaron personas lesionadas ni detenidas.

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