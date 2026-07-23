Dejaron el cadáver de un hombre en la batea de camioneta en Tehuacán

Desde Puebla
La mañana de este jueves se registró intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad en La Purísima, luego del hallazgo de un hombre sin vida en la batea de una camioneta en aparente estado de abandono, estacionada sobre la tercera privada de la 17 Sur en Tehuacán.
De acuerdo a los primeros reportes, personas observaron a un masculino inmóvil y solicitaron los servicios de emergencia.
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