No se pronostican lluvias este jueves en Puebla capital 

María Tenahua

Este 23 de julio, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se espera cielo mayormente despejado.

No se anticipan chubascos ni tormentas aisladas, con 15 por ciento de probabilidad de lluvia y acumulación estimada de cinco milímetros.

Con temperatura máxima de 29 grados y mínima de 12 grados y vientos entre 10 y 25 kilometros por hora.