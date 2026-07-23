Selección mexicana de waterpolo avanza a cuartos de final en Juegos Centroamericanos

LA JORNADA

Con un ataque preciso, la selección masculina de waterpolo selló su pase a los cuartos de final de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El conjunto tricolor se aproxima al podio de manera imparable tras derrotar 26-10 a su similar de Guatemala.

En la piscina del Centro Acuático Juan Pablo Duarte de la capital dominicana, el cuadro nacional mostró una vez más su sello y garra para llevarse una segunda victoria de manera consecutiva, para tener un camino, casi directo, a la zona de medallas.

Una excelente labor de la zona baja desde los porteros Roberto Barrera y Ángel Chapa y la buena coordinación con los defensas para anular las acciones de los guatemaltecos, fueron clave para el triunfo.

En la justa de San Salvador 2023, el conjunto nacional se agenció el bronce y ahora busca la presea dorada.