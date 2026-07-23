México femenil Sub-23 arranca con goleada frente a República Dominicana rumbo a Centroamericanos 2026

LA JORNADA
La selección mexicana femenil sub-23 de futbol se impuso 3-0 a República Dominicana, país anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en el Centro de Alto Rendimiento de dicho país.
El conjunto tricolor dio una sólida actuación con la atacante América Frías, quien descontó el primer tanto al minuto 58. Allison Velóz contribuyó con otra diana al 75, y la capitana del equipo, Nicole Pérez cerró la goleada con un tanto al 78.
Las mexicanas debutarán en la competencia internacional el 29 de julio contra Puerto Rico en el estadio Olímpico El Cóndor de la Vega, en República Dominicana.
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