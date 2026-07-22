Plantean crear en Puebla bachilleratos para madres solteras y trabajadores

Puebla se posiciona como referente nacional en la ampliación de cobertura educativa

Erika Méndez

El estado de Puebla se posiciona como referente nacional en la ampliación de cobertura educativa, reveló Alejandro Loranca Espinoza, director general del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, resaltó la participación de Puebla en el plan integral de la federación para la creación de un sistema de bachillerato enfocado a madres solteras y trabajadores, con horarios flexibles y talleres de capacitación.

Precisó que la entidad se verá beneficiada con 12 planteles, en sitios como Huehuetlán

El Chico, Puebla, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, entre otros. El objetivo es que estén distribuidos estratégicamente en el estado.