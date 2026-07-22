Inicia operativo “Vacaciones de Verano Seguras 2026” en San Pedro Cholula

*- La estrategia fortalecerá la vigilancia, la prevención y la atención a visitantes y familias cholultecas durante el periodo vacacional.*

Desde Puebla

*22 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de brindar tranquilidad a las familias cholultecas y a las personas que visitarán el municipio durante este periodo vacacional, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, dio el banderazo de inicio del Operativo “Vacaciones de Verano Seguras 2026”, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) y la Dirección de Protección Civil (PC Cholula).

Como parte de este despliegue, elementos de la Policía Municipal reforzarán la presencia preventiva y los recorridos de vigilancia en zonas de mayor afluencia, como sitios turísticos, áreas comerciales y espacios públicos, con el propósito de brindar atención oportuna y garantizar la seguridad de habitantes, visitantes nacionales y extranjeros.

Asimismo, se fortalecerán las acciones de prevención y vigilancia en los barrios y juntas auxiliares mediante los operativos Centinela, Junta Auxiliar Segura, SEMAR y Pasajero Seguro, con el objetivo de mantener entornos seguros y contribuir a la tranquilidad de las familias cholultecas.

Durante el arranque del operativo, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, destacó que San Pedro Cholula es uno de los municipios más visitados del estado, por lo que resulta fundamental reforzar de manera permanente las estrategias de seguridad para proteger tanto a la ciudadanía como a quienes eligen este Pueblo Mágico como destino durante la temporada vacacional.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, capitán Juan Villegas, señaló que el objetivo de este operativo es que las y los habitantes, así como las personas visitantes, puedan realizar sus actividades con tranquilidad, disfrutar de los espacios públicos y regresar a casa con la certeza de haber encontrado un municipio seguro y comprometido con su bienestar.

De manera complementaria, personal de la Dirección de Protección Civil realizará recorridos de supervisión y acciones preventivas en zonas turísticas, balnearios y puntos de concentración de personas, con la finalidad de reducir riesgos y brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.

La SSC Cholula y la Dirección de Protección Civil recuerdan a la ciudadanía que sus líneas de atención permanecen disponibles las 24 horas del día:

Secretaría de Seguridad Ciudadana

• Línea directa: 22 22 47 05 62

• WhatsApp: 22 13 48 43 24 y 22 25 66 27 26

• Línea Naranja: 22 25 50 53 84

Protección Civil

• 22 22 47 00 97