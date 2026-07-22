En la capital poblana, este 22 de julio no se pronostican lluvias

- Habrá una temperatura máxima de 28 y mínima de 11 grados
María Tenahua
Este miércoles 22 de julio no se pronostica lluvia y el cielo estará despejado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
Con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 11 grados y vientos entre 10 y 12 kilómetros por hora.
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