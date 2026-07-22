Lo ejecutaron de varios balazos en Huaquechula

Desde Puebla

Un hombre fue ejecutado a balazos y abandonado a orillas de la carretera en Cacaloxuchitl, en Huaquechula, mixteca poblana.

El sujeto fue encontrado por pobladores, quienes dieron aviso a la policía municipal.

Paramédicos dieron a conocer que en el lugar el masculino ya no contaba con signos vitales por múltiples lesiones por arma de fuego.

Se encuentra en calidad de desconocido, de aproximadamente 25 años de edad.