Video: Riña deja 3 lesionados en San Pedro Cholula

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Sadit González
En pleno centro de San Pedro Cholula, una pelea terminó con tres personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada.
Los heridos fueron atendidos por cuerpos de emergencia.
Testigos señalan que no hubo presencia inmediata de policías, lo que generó molestia entre vecinos.
El hecho ocurrió en calles céntricas del municipio.
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