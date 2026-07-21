Pável Gaspar exige a alcaldes no gastar en ocurrencias y priorizar servicios públicos

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, exhortó a las y los presidentes municipales de Puebla a ejercer con responsabilidad los recursos públicos, evitar gastos en “ocurrencias” y priorizar las obligaciones que les marca la Constitución.

En conferencia de prensa, el también coordinador del grupo legislativo de Morena señaló que los ayuntamientos deben enfocar sus esfuerzos en atender las necesidades más urgentes de la población, especialmente en materia de seguridad y servicios públicos.

El legislador advirtió que existen casos en los que algunos gobiernos municipales destinan recursos a proyectos que no representan una prioridad para la ciudadanía e, incluso, sugirió que podrían responder a intereses personales.

“Inviertan más en seguridad. ¿En qué están invirtiendo? En ocurrencias, o me atrevo a decir que en temas que les deje moche… y eso es muy delicado, que pongan por encima de lo que les marca la Constitución temas personales”, declaró.

Gaspar Ramírez recordó que las responsabilidades de los ayuntamientos están establecidas en el artículo 115 constitucional, por lo que deben garantizar servicios públicos eficientes y de calidad para la población.

Entre las principales obligaciones de los gobiernos municipales mencionó el alumbrado público, el drenaje, la seguridad pública y demás servicios básicos que impactan directamente en la calidad de vida de las familias poblanas.

El presidente del Congreso del Estado enfatizó que los municipios deben reforzar su trabajo para generar mejores condiciones de desarrollo y bienestar para sus habitantes, privilegiando siempre el interés público sobre cualquier otro.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades municipales para fortalecer su desempeño y colocar a las familias poblanas en el centro de todas sus decisiones, con el objetivo de garantizar servicios públicos eficientes y un uso responsable del presupuesto.

Pide Pável Gaspar a presidentes municipales dar respuesta a necesidades ciudadanas

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, hizo un llamado a las y los alcaldes para que atiendan las obligaciones que les corresponden y den respuesta a las necesidades de las familias poblanas.

El legislador recordó que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que los Ayuntamientos son responsables de prestar servicios públicos esenciales como el agua potable, el drenaje y alcantarillado, el alumbrado público, la pavimentación y mantenimiento de calles, así como la seguridad pública y el tránsito municipal, en el ámbito de sus competencias.

En este sentido, Pável Gaspar indicó que las y los presidentes municipales deben cumplir con el mandato constitucional, pues “las y los poblanos merecen resultados. Merecen calles dignas, servicios públicos eficientes, agua en sus hogares, espacios seguros y gobiernos municipales que respondan con hechos a la confianza que recibieron en las urnas”.

Consideró que las responsabilidades de las y los diputados no solo son construir acuerdos y fortalecer el marco jurídico, sino también hacer un llamado institucional para que cada orden de gobierno asuma plenamente las funciones que le corresponden.

“Por ello, desde el Congreso del Estado exhortamos a las autoridades municipales a fortalecer su trabajo, atender los servicios públicos que son su responsabilidad y colocar siempre en el centro de sus decisiones el bienestar de las familias poblanas (…) seguiremos privilegiando el diálogo, el respeto entre instituciones y la colaboración, pero también seremos firmes en señalar que el mandato popular obliga a todas y todos los servidores públicos a cumplir con la Ley y a entregar resultados”, indicó.