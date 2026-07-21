México vuelve al top 10 del ranking FIFA: así quedó la clasificación mundial

MEDIO TIEMPO

La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con una emocionante victoria de la selección de España sobre su similar de Argentina (1-0). Con ello, también llegó la última actualización del ranking de la FIFA, en la misma donde la Selección Mexicana logró regresar al top 10 de los mejores equipos del planeta.

¿En qué puesto está México en el ranking FIFA?

Con la actualización del 20 de julio, los hombres que eran dirigidos por Javier Aguirre y que ahora pasarán a estar al mando de Rafael Márquez escalaron 4 posiciones para instalarse en el décimo puesto del ranking de la FIFA, solo por debajo de equipos como España, Argentina, Francia, entre otros.

Cabe destacar que los Guerreros Aztecas no habían estado dentro del top 10 de dicho ranking desde marzo de 2022. Incluso, llegaron a caer hasta el puesto 19 durante los últimos meses de 2024 y para enero del presente año se encontraban en la posición 16, por lo que regresar al top 10 refleja un paso hacia adelante para el futbol mexicano.

¿Cómo se conforma el top 10 del ranking de la FIFA?

Una vez concluida la Copa Mundial 2026, la vigente campeona, España, se alzó hasta la primera posición y mandó un peldaño abajo a Argentina. Por su parte, la Francia de Kylian Mbappé cierra el podio en la tercera posición después de haber caído en las Semifinales.

La cuarta posición es para Inglaterra, quienes son seguidos de cerca por selecciones como Brasil, Marruecos, Portugal, Bélgica, Países Bajos y, finalmente, la Selección Mexicana. Por su parte, Colombia, Alemania, Croacia, Suiza, Italia, Estados Unidos, Japón, Senegal, Noruega y Uruguay completan el top 20.