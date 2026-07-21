El 3 y 4 de agosto serán las inscripciones del nivel medio superior: BUAP

María Huerta

De acuerdo a la convocatoria de inscripción para el nivel medio superior del proceso de admisión 2026 de la BUAP, las clases comenzarán el próximo 10 de agosto.

Los aspirantes admitidos en algunas de las preparatorias de la máxima casa de estudios, bachillerato 5 de mayo, deberán pagar la póliza de aportación correspondiente del 24 al 30 de julio.

El costo es de 350 pesos para aspirantes nacionales, y 175 dólares para extranjeros; así como 700 pesos para nacionales que irán al Bachillerato 5 de Mayo, y los extranjeros deberán pagar 300 dólares.

Finalmente, deberán inscribirse del 3 al 4 de agosto de manera presencial en la Arena BUAP.

El día 3 de agosto deberán asistir conforme a la letra inicial de su CURP :

– A, B, C, de 8:00 a 12:00 horas

– D, E, F, G, de 12 a 15:00 horas

– H, I, J, K, L, de 15:00 horas a 17:00 horas

Para el 4 de agosto se recibirá:

– M, N, Ñ, O, P de 8:00 a 12:00 horas

– Q, R, S de 12:00 a 15:00 horas

– T, U, V, W, X, Y, Z de 15 a 17:00 horas.