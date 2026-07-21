La inscripción de nivel superior BUAP 2026 será del 5 al 7 de agosto

María Huerta

La BUAP detalló que la inscripción para el Nivel Superior será del 5 al 7 de agosto, donde los jóvenes que lograron un lugar en la máxima casa de estudios deberán del 24 al 30 de julio realizar el pago de la póliza de aportación correspondiente.

Los costos para nacionales profesional asociado a licenciatura en modalidad escolarizada y mixta será de 900 pesos.

Para nacionales licenciatura en modalidades semiescolarizada y a distancia, un monto de 2 mil pesos, y nacionales para técnico superior universitario en música, 700 pesos.

En el caso de extranjeros será un monto de 350 dólares.

Las clases para el Nivel Superior con Ingreso en Otoño será el 10 de agosto; y el Nivel Superior con Ingreso en Primavera el 5 de enero de 2027.

La inscripción será del 5 al 7 de agosto, conforme a la letra inicial de su CURP, y la sede será en la Arena BUAP.

5 de Agosto

– A, B de 8 a 12:00 horas

– C, D, de 12 a 15:00 horas

– E, F, G de 15:00 a 17:00 horas

6 de Agosto

– H, I, J, K, L de 8:00 a 12:00 horas

– M, de 12:00 a 15:00 horas

– N, Ñ, O, P de 15:00 a 17:00 horas

7 de Agosto

– Q, R, de 8:00 a 12:00 horas

– S, T, U, de 12:00 horas a 15:00 horas

– V, W, X, Y, Z de 15:00 a 17:00 horas