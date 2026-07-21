Erika Méndez

Ocho deportistas poblanos participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, informó Gabriela Sánchez, titular de la secretaría del Deporte.

En conferencia de prensa, dijo que la justa deportiva tendrá lugar en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.

Mencionó que esta competencia se realiza cada cuatro años y en esta edición participarán 37 países.

Además, en 45 deportes habrá más de seis mil atletas de los cuales, mil 40 conforman la delegación mexicana y ocho son poblanos.

Para apoyar los gastos de preparación, la administración estatal les otorgará 30 mil pesos y en caso de que obtengan alguna medalla recibirán un estímulo de 35 mil a 100 mil pesos.