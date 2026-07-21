No debe haber rechazados; Armenta pide a universidades ampliar oportunidades académicas

Erika Méndez

No debe haber rechazados en los jóvenes que quieren estudiar una carrera, dijo el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, destacó la importancia de que las universidades públicas y privadas den más oportunidades a los estudiantes de continuar su preparación académica.

Señaló que es necesario herramientas y condiciones de apoyo, para que nadie se quede sin estudiar.

En este sentido, destacó la relevancia de los bachilleratos tecnológicos que se implementarán en Puebla, con el objetivo de que los inscritos concluyan con una carrera tecnológica, la cual, les permitirá dar valor agregado a su certificado de preparatoria.