Licenciatura en Fisioterapia BUAP, referente para los profesionales de la salud en México

Cumple 25 años de formar especialistas en el estudio del movimiento corporal humano y las alteraciones del mismo

Desde Puebla

Actualmente, la Licenciatura en Fisioterapia de la BUAP es una de las carreras con mayor demanda en la institución y atiende una necesidad creciente en la formación de profesionales del área de la salud. Inició con una generación de 40 alumnos y hoy en día dispone de una matrícula de mil 104 estudiantes. Con su creación en 2021, la Máxima Casa de Estudios en Puebla marcó la pauta a nivel nacional para la elaboración de más programas en otras instituciones que siguieron sus pasos, como la UNAM.

“Hace 25 años éramos el único programa universitario en México, ahora hay más de 160, los cuales adoptaron e inspiraron en el modelo educativo propuesto en la BUAP”, comentó Jaime Rebollo Vázquez, coordinador de esta licenciatura adscrita a la Facultad de Medicina.

El docente destacó la calidad académica de esta carrera, la cual está certificada por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), tiene una matrícula controlada para garantizar campos clínicos, una sólida planta docente con estudios de posgrado, convenios con diversas instancias y movilidad educativa con España, Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

“Es una licenciatura que valora la salud como elemento esencial de la vida humana, mediante el estudio del movimiento corporal humano y de las alteraciones del mismo. Sus egresados pueden demostrar su competencia en cinco dominios profesionales: asistencia, docencia, investigación, gestión y administración”, refirió.

Asimismo, subrayó los espacios equipados con tecnología de punta, por ejemplo, el laboratorio-escuela para la atención cardiopulmonar, como secuelas de COVID y de infartos de miocardio.

Reconocimiento en el campo laboral

Desde el inicio de su formación, los alumnos realizan prácticas clínicas que les permiten una formación más sólida y participan en programas de movilidad académica que enriquecen su aprendizaje.

Además, ponen en práctica sus conocimientos en la Clínica de Fisioterapia que beneficia a personas de escasos recursos, en los turnos matutino y vespertino, de 7:00 a 19:00 horas. También participan en jornadas comunitarias en la sierra y en urbanas en colaboración con el Centro Universitario de Participación Social (CUPS) y el programa MAPAS (Modelo Académico para Acceso a la Salud) de la Facultad de Medicina. Lo anterior, les permite insertarse satisfactoriamente en el campo laboral.

Muestra de ello son los egresados que destacan como fisioterapeutas en equipos de fútbol en Toluca, en el estado de México, y en Emiratos Árabes. En cambio, otros optaron por la docencia en distintas universidades del país o bien por la investigación en el extranjero, por ejemplo, en Canadá, comentó Rebollo Vázquez.

“Cuando ofertamos este programa nunca imaginamos su alcance e impacto. Es muy satisfactorio ver su evolución: empezó como un proyecto personal, se logró institucionalizar y creció a nivel nacional e internacional. En muchos lugares de España, la BUAP es conocida por fisioterapia”, expresó.

El coordinador indicó que a partir de la aprobación de la Maestría en Fisioterapia Manual Avanzada se pretende apostar por la investigación en esta área. “Vamos a encaminar los esfuerzos en la conformación de líneas de investigación y cuerpos académicos”.

Ante la pregunta sobre las metas en los próximos años, Jaime Rebollo Vázquez indicó que una vez fortalecida la investigación en esta área se espera generar conocimientos sobre nuevas técnicas, procedimientos terapéuticos, desarrollar equipos y aditamentos e incluso impulsar políticas públicas sobre el desempeño y el crecimiento que debe tener la fisioterapia.