De 20 a 100 UMAS a quienes sigan apartando lugares en vía pública

María Tenahua

Quienes aparten lugar en la vía pública pueden ser sancionados con una multa de las 20 a las 100 Unidades de Medida y Actualización.

Se ha detectado que, principalmente en el Centro Histórico, se comete esta actividad ilícita constante.

En la calle 10 y 12 Poniente, donde con cajas de cartón, madera u otros artículos, apartan los cajones de parquímetros.

Y, e acuerdo al Código Reglamentario Municipal, está prohibido realizar esta práctica.