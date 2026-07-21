De 20 a 100 UMAS a quienes sigan apartando lugares en vía pública

María Tenahua
Quienes aparten lugar en la vía pública pueden ser sancionados con una multa de las 20 a las 100 Unidades de Medida y Actualización.
Se ha detectado que, principalmente en el Centro Histórico, se comete esta actividad ilícita constante.
En la calle 10 y 12 Poniente, donde con cajas de cartón, madera u otros artículos, apartan los cajones de parquímetros.
Y, e acuerdo al Código Reglamentario Municipal, está prohibido realizar esta práctica.
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