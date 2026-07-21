Gobierno del estado fortalece apoyo empresarial con alianza entre NAFIN y Bancomext

– A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo se acercará capacitación, asistencia técnica, encuentros de negocio y alternativas de financiamiento.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – Con una alianza que busca convertir las capacidades productivas en más financiamiento, negocios y empleo, el gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier formalizó las Reglas de Colaboración entre Nacional Financiera (NAFIN), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), instrumento que acercará capacitación, asistencia técnica, encuentros de negocio y alternativas de crédito a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, así como a compañías grandes y ancla.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que esta alianza se alinea con el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con los objetivos del Plan México, en especial con el fortalecimiento de los Polos de Desarrollo para el Bienestar y la integración de cadenas de valor en sectores estratégicos.

Las reglas, dijo, permitirán desarrollar programas de capacitación para consolidar la inclusión financiera y las capacidades empresariales, además de asistencia técnica para identificar sujetos de crédito y acompañar su crecimiento.

Víctor Gabriel Chedraui señaló que el acuerdo atiende uno de los principales retos para el desarrollo empresarial: transformar las capacidades productivas en oportunidades concretas de negocio, financiamiento y vinculación. Explicó que las MIPYMES representan más del 99 por ciento de las unidades económicas del país y generan alrededor de siete de cada 10 empleos, por lo que cada empresa que impulsa sus capacidades accede a crédito o se incorpora a una cadena de proveeduría contribuye al empleo, la inversión y el desarrollo regional.

El titular de la SEDETRA subrayó que la colaboración permitirá identificar necesidades empresariales, incentivar proyectos, brindar acompañamiento técnico y generar encuentros entre empresas proveedoras, compradoras y ancla, tanto nacionales como extranjeras. Con esta estrategia, Puebla busca que más emprendimientos y empresas estén preparados para crecer, innovar, incorporarse a cadenas productivas y aprovechar las oportunidades de la nueva etapa de desarrollo industrial de México, con una visión de largo plazo y con el objetivo de traducir el crecimiento económico en bienestar, empleo digno y mejores oportunidades para las familias.

En el acto participaron la ejecutiva de Promoción Institucional de NAFIN y Bancomext, Karla Adriana Rodríguez Pozos; la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Barrientos Sánchez; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría; y la directora de Comercio, América Rosas Tapia, quienes acompañaron la formalización de este instrumento de coordinación institucional para reforzar el desarrollo empresarial y la vinculación productiva en Puebla.