Del 30 de julio al 2 de agosto, festival de las carnitas en Totitmehuacán

María Tenahua
Productores de San Francisco Totimehuacán invitaron a la quinta edición del festival de las carnitas del 30 de julio al 2 de agosto.
En conferencia de prensa, Luciano, quien elabora este alimento, dijo que los precios son accesibles, debido a que van de 350 pesos el kilo, pero, si la gente prefiere consumir por pieza, la cemita y el taco costarán 60 pesos.
De igual forma, apuntó que Totimehuacán es reconocido por sus carnitas y chicharrón, en toda la comunidad hay de 20 a 25 familias que se dedican a la elaboración de este alimento.
You may also like
-
Gobierno del estado fortalece apoyo empresarial con alianza entre NAFIN y Bancomext
-
De 20 a 100 UMAS a quienes sigan apartando lugares en vía pública
-
Licenciatura en Fisioterapia BUAP, referente para los profesionales de la salud en México
-
No debe haber rechazados; Armenta pide a universidades ampliar oportunidades académicas
-
Ocho deportistas poblanos participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe