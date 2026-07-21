Entregaron más de 2 mil calentadores solares a cholultecas

Desde Puebla

*21 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Como parte del compromiso de impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de las familias cholultecas, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, encabezó la entrega de 2 mil calentadores solares, que beneficiarán de manera directa al mismo número de hogares, impactando positivamente a más de 10 mil habitantes del municipio de manera indirecta.

Durante el evento, Moisés Ahuatl y Rigoberto Gómez, titular y director de la Secretaría de Bienestar Municipal, respectivamente, destacaron que estos apoyos llegan de manera directa a quienes más los necesitan, gracias al respaldo de la presidenta municipal y del Cabildo, lo que permite fortalecer programas sociales que generan un impacto positivo en la economía y el bienestar de las familias.

En representación de las y los beneficiarios, Abdulia y Antonio agradecieron a Tonantzin Fernández por hacer posible este programa, al señalar que contar con un calentador solar les permitirá disponer de agua caliente en sus hogares y, al mismo tiempo, reducir el gasto en gas, destinando ese ahorro a necesidades como la alimentación, la educación o el bienestar de sus familias.

Al dirigir su mensaje, la presidenta municipal afirmó que esta entrega representa una forma de corresponder la confianza que las y los cholultecas depositaron en un gobierno de transformación, reiterando que los apoyos sociales continuarán llegando a quienes más lo requieren.

Asimismo, destacó que la administración municipal impulsa diversos programas de bienestar, como becas, entrega de aparatos funcionales y otros apoyos dirigidos a los sectores más vulnerables, con el objetivo de reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades para las familias de los barrios y juntas auxiliares del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso con el bienestar social, la igualdad de oportunidades y la construcción de un gobierno cercano, sensible y que atiende de manera oportuna las principales necesidades de las y los cholultecas.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al bienestar social.